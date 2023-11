La definizione e la soluzione di: Ai margini del foglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Ai margini del foglio

Dentature ma con contorno arrotondato le foglie si distinguono inoltre per la profondità di incisione del margine: lobato, le incisioni sono poche e profonde... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Sono folti ai margini delle paludi; margini ; Cucita lungo i margini ; Legami catene margini ; La faccia anteriore del foglio ; Faccia anteriore d un foglio ; Il davanti di un foglio ; Un foglio metallico;

Cerca altre Definizioni