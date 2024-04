La Soluzione ♚ Ornare con fregi e figure La definizione e la soluzione di 9 lettere: Ornare con fregi e figure. ISTORIARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ornare con fregi e figure: Giovan Lorenzo Bernini (Napoli, 7 dicembre 1598 – Roma, 28 novembre 1680) è stato uno scultore, urbanista, architetto, pittore, scenografo, commediografo e costumista italiano. Artista poliedrico e multiforme, Bernini è considerato il protagonista della cultura figurativa barocca. La sua opera conobbe un clamoroso successo e dominò la scena europea per più di un secolo dopo la morte; analogamente, l'influenza di Bernini sui contemporanei e sui posteri fu di enorme portata. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Giovan Lorenzo Bernini (Napoli, 7 dicembre 1598 – Roma, 28 novembre 1680) è stato uno scultore, urbanista, architetto, pittore, scenografo, commediografo e costumista italiano. Artista poliedrico e multiforme, Bernini è considerato il protagonista della cultura figurativa barocca. La sua opera conobbe un clamoroso successo e dominò la scena europea per più di un secolo dopo la morte; analogamente, l'influenza di Bernini sui contemporanei e sui posteri fu di enorme portata. istoriare (vai alla coniugazione) adornare una superficie con la raffigurazione di immagini relative a fatti storici, sacri o leggendari (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione i | sto | rià | re Pronuncia IPA: //isto'rjare/ Etimologia / Derivazione deriva da istoria Sinonimi miniare Varianti (antico) storiare Altre Definizioni con istoriare; ornare; fregi; figure; Addobbo che può ornare un altare; Ornare un piatto prima di servirlo in tavola; Lo sono i fregi artistici; I fregi attorno al tetto; Figure nel gioco dei tarocchi; Figure dei tarocchi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Ornare con fregi e figure

ISTORIARE

