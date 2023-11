La definizione e la soluzione di: Ha diversi ponti sul Danubio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Ha diversi ponti sul danubio

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi danubio (disambigua). il danubio (anticamente danoia; in tedesco donau; in ungherese duna; in... Budapest (AFI: ['budpt]; pronuncia italiana: /'budapest/ o /buda'pst/) è la capitale e la maggiore città dell’Ungheria. È amministrata come un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

