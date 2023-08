Ha il porto di Csepel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha il porto di Csepel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BUDAPEST

Significato/Curiosita : Ha il porto di csepel

csepel (in tedesco tschepele), o distretto xxi (in ungherese xxi. kerülete), è un distretto di budapest, in ungheria. csepel divenne ufficialmente parte... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi budapest (disambigua). budapest (afi: ['budpt]; pronuncia italiana: /'budapest/ o /buda'pst/)...