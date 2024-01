La Soluzione ♚ Lime per legno

La definizione e la soluzione di: Lime per legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Lime per legno: Dette anche lime da mazzo, dalla loro denominazione commerciale. nella lavorazione del legno questa funzione viene assolta dalla raspa. lime per finire: servono... Curiosità su: Dette anche lime da mazzo, dalla loro denominazione commerciale. nella lavorazione del legno questa funzione viene assolta dalla raspa. lime per finire: servono... Rudolf Erich Raspe (Hannover, 26 marzo 1736 – Killarney, 16 novembre 1794) è stato uno scrittore, scienziato e bibliotecario tedesco, conosciuto soprattutto come autore della raccolta di racconti fantastici Le avventure del barone di Münchhausen. Italiano Sostantivo raspa f sing (pl.: raspe) Utensile a mano, rastremato verso la punta e munito di denti, più grossi e rialzati che nelle lime (al cui gruppo appartiene), usato per la lavorazione di finitura dei legnami o di altri materiali, con produzione di trucioli molto fini; com., ogni tipo di lama atta ad asportare o raschiare materiale superfluo. (volgare) (gergale) atto di masturbazione maschile Voce verbale raspa terza persona singolare dell'indicativo presente di raspare seconda persona singolare dell'imperativo di raspare Sillabazione rà | spa Pronuncia IPA: /'raspa/ Etimologia / Derivazione (ballo) dall’ispanoamericano raspa

dall’ispanoamericano (voce verbale)vedi raspare Sinonimi lima, scuffina Parole derivate rasposo

Altre risposte : raspe; lime; legno;