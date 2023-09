Ospita i caratteristici Sassi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ospita i caratteristici Sassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MATERA

Significato/Curiosita : Ospita i caratteristici sassi

Sorge la rupe della civita, che ospita la cattedrale romanica. ai piedi della civita e al margine superiore dei sassi giace il piano, il centro storico... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi matera (disambigua). matera (afi: [ma'tra], ascoltai; matàrë in dialetto materano, pron.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

