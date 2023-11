La definizione e la soluzione di: Bernard : vinse tre Giri d Italia negli Anni 80. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Aggiudicò cinque tour de france (1978, 1979, 1981, 1982 e 1985), tre giri d'italia (1980, 1982 e 1985) e due vuelta a españa (1978 e 1983). insieme ad... Bernard Hinault (IPA: [b.na i.no]; Yffiniac, 14 novembre 1954) è un ex ciclista su strada, pistard e ciclocrossista francese, dominatore della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

