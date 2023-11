La definizione e la soluzione di: Avvolgono i fatti inspiegabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Avvolgono i fatti inspiegabili

Scoprire l'essenza intima dell'uomo e il suo destino. «ospite, i sogni sono vani, inspiegabili: non tutti si avverano, purtroppo, per gli uomini. due son... Misteri – esperienze religiose di tipo esoterico e riti segreti per celebrare alcune divinità naturali Misteri – romanzo di Knut Hamsun del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : avvolgono i colli; Li avvolgono gli pneumatici; avvolgono la Terra; avvolgono le mummie; fatti arcani; Ci si pente di averli fatti ; Noiosi discorsi fatti da più persone; Riportano fatti realmente avvenuti; Cose inspiegabili ;

Cerca altre Definizioni