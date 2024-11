Scritta su certi interruttori: Soluzione Cruciverba - Off

Soluzione alla definizione del cruciverba

OFF

Curiosità e significato della parola Off

Spelling fonetico della soluzione

O Oscar

F Foxtrot

F Foxtrot

Definizioni correlate con la soluzione - Off

Si dice di cinema alternativo Luogo = accesso vietato agli estranei line = non collegato all unità centrale line disconesso Spento sui pulsanti Spento sul pulsante Noto talent di pasticceria Un talent di pasticceria: Italia line = di sconnesso Nei forum online è un argomento fuori tema ing

