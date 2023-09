La via che passa per Forlì - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La via che passa per Forlì. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EMILIA

Significato/Curiosita : La via che passa per forli

la provincia di forlì-cesena è una provincia italiana della regione emilia-romagna di 390 686 abitanti, con capoluogo la città di forlì. fino al 1992... 44°30'n 11°18'e / 44.5°n 11.3°e44.5; 11.3 l'emilia (emeja, emélia, emégglia o emilia in emiliano; emilia in ligure) è una regione storica e geografica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

