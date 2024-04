La Soluzione ♚ Ha la pupilla al centro La definizione e la soluzione di 5 lettere: Ha la pupilla al centro. IRIDE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ha la pupilla al centro: L'iride è una membrana del bulbo oculare di colore variabile, con forma e funzione di diaframma, pigmentata, situata posteriormente alla cornea e davanti al cristallino. Insieme al corpo ciliare e alla coroide forma la tonaca vascolare dell'occhio. Ha la forma di un disco circolare ed è attraversata dalla pupilla, un'apertura circolare il cui diametro può cambiare proprio grazie ai movimenti dell'iride. Nome proprio Significato e Curiosità su: L'iride è una membrana del bulbo oculare di colore variabile, con forma e funzione di diaframma, pigmentata, situata posteriormente alla cornea e davanti al cristallino. Insieme al corpo ciliare e alla coroide forma la tonaca vascolare dell'occhio. Ha la forma di un disco circolare ed è attraversata dalla pupilla, un'apertura circolare il cui diametro può cambiare proprio grazie ai movimenti dell'iride. Iride ( approfondimento) (mitologia) (raro, più frequente Iris) Dea della mitologia greca (da cui) nome proprio di persona femminile Sillabazione ì | ri | de Pronuncia IPA: /'iride/ Etimologia / Derivazione dal nome proprio greco antico che a sua volta proviene dal sostantivo , "arcobaleno". Parole derivate iride, irideo, iridaceo, iridescente, irino Varianti Iris Ottorino Pianigiani, dizionario etimologico online su etimo.it Altre Definizioni con iride; pupilla; centro; Ha nel centro la pupilla; Dà il colore agli occhi; Dilata la pupilla; Centro di Tarvisio; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Ha la pupilla al centro

IRIDE

I

R

I

D

E

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Ha la pupilla al centro' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.