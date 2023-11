La definizione e la soluzione di: Società Semplice Agricola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Ente) che faccia parte di una società. ai sensi della legge italiana indica gli appartenenti ad una società semplice, agricola, di professionisti (chiamata... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : società Italiana Trasporti; Il più semplice piatto di carne; Era una cooperativa agricola sovietica;

Cerca altre Definizioni