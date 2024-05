La Soluzione ♚ Un azienda agricola La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FATTORIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FATTORIA

Significato della soluzione per: Un azienda agricola Una fattoria è un insediamento rurale che comprende svariate strutture, dedicato alla produzione di generi alimentari (agricoltura e allevamento), a quella delle fibre e a quella dei combustibili. Le fattorie possono essere di proprietà o date in concessione ad un singolo individuo, famiglia, comunità o una società. Oggi, nel linguaggio parlato, il termine "fattoria" indica tutti gli insediamenti rurali con produzione agricola. Italiano: Sostantivo: fattoria ( approfondimento) f sing (pl.: fattorie) . (agricoltura) insediamento rurale con produzione agricola. Sillabazione: fat | to | rì | a. Pronuncia: IPA: /fatto'ria/ . Etimologia / Derivazione: derivazione di fattore (dal latino "factor") . Sinonimi: azienda agricola, cooperativa agricola, cascina, podere, tenuta. casa colonica, casa rurale, rustico. Termini correlati: fattore, fattoressa.

