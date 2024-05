Significato della soluzione per: Macchina semplice con il fulcro

Il servizio militare di leva in Italia (formalmente coscrizione obbligatoria di una classe, popolarmente naia o naja), indica, in Italia, il servizio militare obbligatorio. Istituito nello Stato unitario italiano con la nascita del Regno d'Italia e confermato con la nascita della Repubblica italiana, è stato in regime operativo dal 1861 al 2004, per 143 anni. L'obbligatorietà del servizio, prevista dalla Costituzione della Repubblica Italiana nei modi e nei limiti stabiliti dalla Legge, è ordinariamente inattiva dal 1º gennaio 2005, come stabilito dalla legge 23 agosto 2004, n.

Italiano: Sostantivo: leva ( approfondimento) f sing (pl.: leve) . (fisica) macchina semplice consistente in una barra rigida o corpo che può ruotare attorno ad un punto rigido di supporto o fulcro. (per estensione) fattore moltiplicativo leva finanziaria.. (militare) a decorrere dal 1º gennaio 2005, le chiamate alla ferma per il servizio militare di leva in Italia sono state sospese con la legge 23 agosto 2004 n.