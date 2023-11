La definizione e la soluzione di: Si produce a Langhirano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Felino (da cui il nome) e in alcuni comuni limitrofi, come sala baganza e langhirano, tutti in provincia di parma. avendo ottenuto la certificazione europea... Il prosciutto è un taglio della carne del maiale. In campo alimentare il suo uso principale rappresenta la preparazione di due salumi: il prosciutto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : produce spadone o butirre;

Cerca altre Definizioni