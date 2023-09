Vi si produce il vino Arneis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si produce il vino Arneis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROERO

Significato/Curiosita : Vi si produce il vino arneis

il vino bianco è una bevanda alcolica ottenuto dalla fermentazione del mosto di uva a bacca bianca o di uva a bacca nera con polpa incolore. durante il... Il roero (roé in piemontese) è una regione geografica e storica del piemonte, situata nella parte nord-orientale della provincia di cuneo. prende il nome... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

