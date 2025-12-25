Una coscia da affettare

SOLUZIONE: PROSCIUTTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una coscia da affettare" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una coscia da affettare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Prosciutto? Il prosciutto è un salume ricavato dalla parte superiore della coscia di un animale, di solito maiale. Viene stagionato e affettato sottilmente, spesso utilizzato in antipasti o panini. La sua consistenza morbida e il sapore delicato lo rendono molto apprezzato nella cucina italiana. È un ingrediente versatile che si accompagna bene con formaggi, pane e frutta.

Se la definizione "Una coscia da affettare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una coscia da affettare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Prosciutto:

P Padova R Roma O Otranto S Savona C Como I Imola U Udine T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una coscia da affettare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

