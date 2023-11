La definizione e la soluzione di: Pezzo d artiglieria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Nell'uso di tali armi. l'artiglieria è suddivisa in: artiglieria terrestre da terra contro obiettivi terrestri artiglieria navale da bordo di natanti... L'obice (òbice o obizzo in forma più arcaica, dal tedesco Haubitze, a sua volta dal boemo houfnice «fionda») è un'arma da fuoco di artiglieria, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : pezzo d arredamento; Un colpo d artiglieria ;

Cerca altre Definizioni