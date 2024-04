La Soluzione ♚ Un pezzo d artiglieria

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MORTAIO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Un pezzo d artiglieria: Specializzati nell'uso di tali armi. l'artiglieria è suddivisa in: artiglieria terrestre da terra contro obiettivi terrestri artiglieria navale da bordo di natanti... Il mortaio è un pezzo di artiglieria a tiro curvo (l'angolazione della canna è sempre superiore ai 45°) utilizzato per il supporto di fuoco indiretto tramite il lancio di bombe a bassa velocità e per battere obiettivi che non possono essere colpiti dal tiro di pezzi d'artiglieria a tiro diretto, in quanto posti dietro ostacoli verticali. Tipicamente, la lunghezza della canna è inferiore a 15 volte il calibro, ma esistono eccezioni. Normalmente, il mortaio è l'arma utilizzata per il proprio supporto di fuoco dalle unità di fanteria. È semplice da realizzare, essendo costituito essenzialmente da una canna e da una piastra di supporto, ed ...

Altre Definizioni con mortaio; pezzo; artiglieria;