È simile al mortaio

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'obice (òbice o obizzo in forma più arcaica, dal tedesco Haubitze, a sua volta dal boemo houfnice «fionda») è un'arma da fuoco di artiglieria, impiegata prevalentemente per il tiro diretto sui bersagli. Originariamente l'obice viene pensato come pezzo d'artiglieria intermedio tra il cannone, con la sua traiettoria dritta, e il mortaio, con il suo tiro a parabola. A partire dalla fine del secondo conflitto mondiale, gran parte dei pezzi d'artiglieria adottati dagli eserciti per l'attacco di bersagli terrestri è costituita da obici, i quali tuttavia hanno assimilato molte delle caratteristiche tipiche dei cannoni, come la grande lunghezza ...

obice m sing (pl.: obici)

(militare) (armi) arma di artiglieria

Sillabazione

ò | bi ce

Pronuncia

IPA: /'bie/

Etimologia / Derivazione

dal tedesco Haubitze che deriva dal boemo houfnice cioè "fionda"