La definizione e la soluzione di: Ticino nella Svizzera italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Ticino nella svizzera italiana

svizzera in cui è prevalente l'uso della lingua italiana, in diglossia con le varianti locali della lingua lombarda. essa comprende il cantone ticino... Canton (AFI: /kan'tn/; dal portoghese Cantão), nota anche come Guangzhou (in cinese T, S, GuangzhouP), è la più grande città costiera del sud ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 novembre 2023

