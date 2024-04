La Soluzione ♚ Fa desiderare il letto La definizione e la soluzione di 10 lettere: Fa desiderare il letto. STANCHEZZA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fa desiderare il letto: La fatica o affaticamento è una sensazione soggettiva di stanchezza ad insorgenza graduale, distinta quindi dall'astenia; a differenza di quest'ultima, inoltre, la fatica può essere alleviata da un periodo variabile di riposo. L'affaticamento può avere cause fisiche o mentali: la fatica fisica è la temporanea inabilità di un muscolo a mantenere un'adeguata efficienza funzionale ed è proporzionale all'intensità dell'esercizio. La fatica mentale, invece, è un transitorio declino delle funzioni cognitive in conseguenza di periodi prolungati di intensa attività mentale. Può manifestarsi con sonnolenza, letargia o facilità alla ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La fatica o affaticamento è una sensazione soggettiva di stanchezza ad insorgenza graduale, distinta quindi dall'astenia; a differenza di quest'ultima, inoltre, la fatica può essere alleviata da un periodo variabile di riposo. L'affaticamento può avere cause fisiche o mentali: la fatica fisica è la temporanea inabilità di un muscolo a mantenere un'adeguata efficienza funzionale ed è proporzionale all'intensità dell'esercizio. La fatica mentale, invece, è un transitorio declino delle funzioni cognitive in conseguenza di periodi prolungati di intensa attività mentale. Può manifestarsi con sonnolenza, letargia o facilità alla ... stanchezza f sing (pl.: stanchezze) condizione di chi è affaticato sensibile diminuzione delle risorse fisiche, psichiche e/o morali (agricoltura) impoverimento delle risorse nutritive di un terreno, causato dalla coltivazione continuata di una sola specie vegetale sullo stesso, che ne riduce la produttività Sillabazione stan | chéz | za Pronuncia IPA: /sta'kettsa/ Etimologia / Derivazione da stanco Sinonimi abbattimento, affaticamento, debilitazione, debolezza, esaurimento, fatica, fiacchezza, prostrazione, sfinimento, spossatezza, fiacca, indebolimento, snervamento, sfiancamento abbattimento , estenuazione

noia, seccatura, scocciatura, fastidio, irritazione, impazienza, nausea, tedio

( familiare ) rottura

rottura ( senso figurato ) (di economia, mercato) ristagno, stasi, stanca

ristagno, stasi, stanca stress Contrari energia, forza, resistenza, riposo, vigore,

divertimento, interesse

( senso figurato ) (di economia, mercato) ripresa

ripresa freschezza Termini correlati stanco, sonnolenza Altre Definizioni con stanchezza; desiderare; letto; Fa desiderare il condizionatore; Desiderare affannosamente; Il divano che diventa un letto alla turca; Il divano-letto alla turca; Un locale attiguo alla camera da letto; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Fa desiderare il letto

STANCHEZZA

S

T

A

N

C

H

E

Z

Z

A

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Fa desiderare il letto' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.