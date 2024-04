La definizione e la soluzione di 8 lettere: La confidenza fra veri amici. INTIMITÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La definizione di intimità è complessa e riguarda vari ambiti delle umane relazioni. In generale essa si può definire come una condizione di particolare vicinanza, fisica e/o emotiva, fra due esseri umani. Si può parlare di intimità, in considerazione del rapporto che permette a due o più individui, data la loro confidenza di vivere quotidianamente gli uni accanto agli altri senza alcun disagio, in particolare nella vita domestica. In senso romantico, l'intimità si ha quando la coppia si scambia effusioni, attenzioni reciproche o quando si trova in uno stato di particolare complicità, affetto e comunicazione autentica e sincera dei ...

intimità ( approfondimento) f inv

(senso figurato) piena realizzazione della comunicazione dialettica e della comprensione reciproca, solitamente in amicizia tra due individui (per estensione) (senso figurato) quanto coinvolge il contorno della propria esistenza immediata

Sillabazione

in | ti | mi | tà

Etimologia / Derivazione

derivazione di intimo

Citazione

Sinonimi

familiarità, confidenza, rapporto stretto, dimestichezza, cameratismo

ambiente accogliente, calore, tepore

affettuosità, effusioni, sessualità, rapporto sessuale, rapporto amoroso

privacy, riservatezza, vita privata, privatezza

interiorità, coscienza, profondità, spiritualità

Contrari

distacco, estraneità, diffidenza, riservatezza

vita pubblica

esteriorità, apparenza, superficialità

Termini correlati