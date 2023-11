La definizione e la soluzione di: Rendere mansueto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DOMARE

Significato/Curiosita : Rendere mansueto

Riuscirà a debellare la maledizione del demonio che aleggia sul bosco e a rendere mansueto il lupo, facendo così tornare la pace nella vallata. 5 maggio 1960... Il modello di Harrod-Domar, noto anche come modello di crescita come sviluppo, è un modello matematico keynesiano della crescita economica. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

