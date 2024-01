La definizione e la soluzione di: Tutt altro che mansueto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Un'anima indocile è un libro composto da brevi racconti, da pagine di diario e da poesie, della scrittrice italiana Alda Merini pubblicato in prima edizione nel settembre del 1996 dalla casa editrice "La Vita Felice".

In questa opera, come scritto nella breve recensione sulla sovraccopertina del libro,... il vero mondo poetico meriniano si svela finalmente in tutte le sue lucide contraddizioni.

Italiano

Aggettivo

indocile m e f sing (pl.: indocili)

che non si piega alla volontà degli altri

Sillabazione

in | dò | ci | le

Pronuncia

IPA: /in'dile/

Etimologia / Derivazione

dal latino indocilis formato da in e docilis cioè "docile"

Sinonimi

indisciplinato, disubbidiente, ribelle, insubordinato, indomabile, recalcitrante, insofferente, indomito, riottoso, renitente

Contrari