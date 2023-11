La definizione e la soluzione di: Lo legge il prete all altare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MESSALE

Significato/Curiosita : Lo legge il prete all altare

Messa bassa celebrata da un prete da solo con un ministro è una forma abbreviata e semplificata della stessa realtà. il suo rituale può essere spiegato... Il Messale, nella Chiesa cattolica, è un libro liturgico contenente tutte le informazioni (testi, orazioni, canti, gli stessi gesti e le rubriche) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

