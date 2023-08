Lo solleva il prete nella Messa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo solleva il prete nella Messa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CALICE

Significato/Curiosita : Lo solleva il prete nella messa

le rubriche dell'ordinario della messa suppongono che la messa sia solenne. la messa bassa celebrata da un prete da solo con un ministro è una forma... Il titolo. calice – bicchiere slanciato con stelo calice – satellite naturale irregolare del pianeta giove calice – parte del fiore calice – parte dell'esoscheletro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

