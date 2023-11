La definizione e la soluzione di: Un grande storico latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TITO LIVIO

Significato/Curiosita : Un grande storico latino

Il latino è una lingua indoeuropea appartenente al gruppo delle lingue latino-falische. veniva parlata nel lazio (latium in latino) già agli inizi del... Tito Livio (in latino: Titus Livius; Patavium, 59 a.C. – Patavium, 17 d.C.) è stato uno storico romano, autore degli Ab Urbe condita, una storia di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

