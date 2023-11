La definizione e la soluzione di: Documento di libero accesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PASS

Significato/Curiosita : Documento di libero accesso

Si inizia a discutere di licenza libera negli anni 1980, sulla scia del successo dell'idea di software libero e del principio di copyleft. quando un'opera... Si definisce pass (dall'inglese pass = "passaggio, valico, gola"; in italiano la parola è femminile) un canale sottomarino che permette lo scambio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

