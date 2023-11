La definizione e la soluzione di: Le consonanti in linea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Le consonanti in linea

Simile a quello delle consonanti fricative. analogamente alle altre consonanti sonore, le affricate sonore presentano una linea di bassa frequenza, detta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le consonanti in linea : consonanti; linea; Le consonanti in tono; Le consonanti dei Sioux; Le consonanti di Bixio; Le consonanti in azoto; Le consonanti in seno; Il grasso che fa perdere la linea ; La linea fra punti di uguale pressione atmosferica; Una serie di alberi in linea ; Lo urla il giudice di linea ; Lanciò la linea H;

Cerca altre Definizioni