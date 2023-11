La definizione e la soluzione di: Si chiama con il telefono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si chiama con il telefono

Seconda parte si apriva poi il dibattito con gli ospiti in studio, in cui potevano intervenire anche le persone da casa sempre tramite telefono. la prima... Vienna (in tedesco Wien, /vi:n/, in austro-bavarese Wean, in ungherese Bécs, in sloveno Dunaj) è la capitale dell'Austria e allo stesso tempo uno ...