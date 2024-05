Significato della soluzione per: Gustosa focaccia ligure

Sostantivo

La farinata di ceci, conosciuta anche come fainè, fainà (in ligure) o cecìna e torta di ceci (in Toscana), è una torta salata molto bassa, preparata con farina di ceci, acqua, sale e olio extravergine di oliva. Si tratta di un piatto tipico della tradizione ligure, dove fu importato nel Medioevo dalla Repubblica Marinara di Genova, grazie ai contatti commerciali col mondo arabo e successivamente si è diffusa anche in altre parti dell'Italia: Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Sardegna; è presente anche a Buenos Aires, in Argentina e a Montevideo, in Uruguay, dove è conosciuta come fainá.

farinata ( approfondimento) f sing (pl.: farinate)

(gastronomia) preparazione alimentare di farina cotta in acqua, tipica di molte aree rurali d'Italia

Sillabazione

fa | ri | nà | ta

Pronuncia

Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Etimologia / Derivazione

Da farina