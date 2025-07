Salsa a base di burro latte e farina nei cruciverba: la soluzione è Besciamella

BESCIAMELLA

Curiosità e Significato di Besciamella

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Besciamella, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Besciamella? La besciamella è una salsa classica della cucina italiana e francese, preparata con burro, latte e farina. Viene usata come base per numerosi piatti, dai gratin alle lasagne, donando cremosità e sapore. Questa salsa vellutata, semplice ma versatile, arricchisce molte ricette, rendendole più gustose e invitanti. È un elemento fondamentale in molte preparazioni culinarie.

Come si scrive la soluzione Besciamella

B Bologna

E Empoli

S Savona

C Como

I Imola

A Ancona

M Milano

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L T O I A T L R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TORTILLA" TORTILLA

