La definizione e la soluzione di: Le persone che emettono cambiali o assegni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRAENTI

Significato/Curiosita : Le persone che emettono cambiali o assegni

Quali quelli anticarro o antiaereo) pezzo di carta l'espressione indica per metonimia qualsiasi documento scritto (ricevute, cambiali, ma soprattutto i titoli... La cambiale è un titolo di credito la cui funzione tipica è quella di rimandare il pagamento di una somma in denaro. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

