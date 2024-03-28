Si emettono respirando

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si emettono respirando' è 'Aliti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALITI

Perché la soluzione è Aliti? Le aliti sono i suoni prodotti dall'atto di respirare, che si manifestano attraverso l'emissione di suoni quando si espira o inspira. Questi suoni possono variare in intensità e tonalità, riflettendo lo stato di salute delle vie respiratorie e il modo in cui si respira. Le aliti sono spesso percepibili durante il parlare o il riposo e rappresentano un elemento naturale del processo respiratorio. La loro presenza può essere un segnale di condizioni fisiologiche o patologiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si emettono respirando". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Si emettono respirando nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Aliti

Quando la definizione "Si emettono respirando" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si emettono respirando" conferma che la soluzione 'Aliti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Aliti

A Ancona L Livorno I Imola T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si emettono respirando" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aliti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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