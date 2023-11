La definizione e la soluzione di: È famosa quella di Superga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : E famosa quella di superga

La tragedia di superga fu un incidente aereo avvenuto il 4 maggio 1949 a torino. alle ore 17:03 il fiat g.212 della compagnia aerea ali, registrato come... Araldica Basilica – in araldica, per indicare l'ombrellone, o gonfalone (o anche padiglione, conopeo, o sinnicchio) papale.Architettura Basilica – ...