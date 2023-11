La definizione e la soluzione di: Che si possono sentire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : UDIBILI

Significato/Curiosita : Che si possono sentire

Una chitarra acustica è un tipo di chitarra in cui il suono è prodotto dalla vibrazione delle corde e si propaga ad intensità udibili attraverso la ...

Altre risposte alla domanda : Che si possono sentire : possono; sentire; Vi si possono ammirare tanti capolavori di Gaudí; Se si vuotano si possono piegare; Si possono togliere con la trielina; Ciò che certi palestrati possono avere d acciaio; Si possono cuocere all uccelletto; Si va a sentire quella di Wagner; Lo usa un londinese per sentire ing; Si fa sentire in piena estate; Si fa sentire vagendo; Sistema del corpo che permette di sentire i suoni;

