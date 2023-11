La definizione e la soluzione di: Una statua femminile posta sotto l architrave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : CARIATIDE

Significato/Curiosita : Una statua femminile posta sotto l architrave

Un architrave in stile dorico. una delle maggiori caratteristiche ornamentali è rappresentata dallo stemma nobiliare della famiglia, collocato sotto l'architrave... La cariatide (detta anche canèfora) è una scultura utilizzata come colonna (ma anche lesena o parasta), che rappresenta una figura femminile. Le ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

