La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Uno spezzato femminile' è 'Tailleur'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAILLEUR

Curiosità e Significato di Tailleur

Hai risolto il cruciverba con Tailleur? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Tailleur.

Perché la soluzione è Tailleur? Tailleur è un termine francese adottato anche in italiano, che indica un completo femminile elegante e raffinato, solitamente composto da giacca e gonna o pantaloni coordinati. È simbolo di stile e sobrietà, perfetto per occasioni formali o professionali. Il termine richiama l'arte sartoriale di creare capi su misura, rendendo ogni donna unica e impeccabile nel suo look.

Come si scrive la soluzione Tailleur

Se ti sei imbattuto nella definizione "Uno spezzato femminile", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

I Imola

L Livorno

L Livorno

E Empoli

U Udine

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C L A B A I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CALABRIA" CALABRIA

