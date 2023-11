La definizione e la soluzione di: Una coppia di drammi dello stesso autore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : DILOGIA

Significato/Curiosita : Una coppia di drammi dello stesso autore

Grammatico, autore greco del v/vi secolo d.c. l'amore appassionato fra i due e il tragico epilogo della vicenda hanno nel tempo ispirato vari autori i quali... La dilogia o diloghia (dal greco dís, doppio, e lógos, parola, discorso) è una figura retorica che consiste nel ripetere una o più parole in modo da ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

