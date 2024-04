La definizione e la soluzione di 8 lettere: Una coppia di oggetti. ABBINATA - PAIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La Lotteria Italia (un tempo nota anche come Lotteria di Capodanno) è la lotteria nazionale italiana, abbinata di anno in anno ad una delle più popolari trasmissioni televisive della Rai, e trasmessa su Rai 1. Dal 2011, con la soppressione della Lotteria di Sanremo, al 2015, quando nacque la Lotteria Premio Louis Braille, e poi di nuovo dal 2018, è l'unica lotteria nazionale italiana ancora in vigore (fino agli anni novanta si contavano ben 13 lotterie nazionali in Italia).

abbinata f sing (pl.: abbinate)

(sport) accoppiata

Sillabazione

ab | bi | nà | ta

Pronuncia

IPA: /abbi'nata/

Etimologia / Derivazione

derivato di abbinare