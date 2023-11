La definizione e la soluzione di: Ricordare un avvenimento lontano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RIEVOCARE

Significato/Curiosita : Ricordare un avvenimento lontano

In g. resta e vincenzo zeno-zencovich (cur.), riparare. risarcire. ricordare. un dialogo tra storici e giuristi, napoli, editoriale scientifica, 2012... L'Es (o Id), corrispondente al pronome italiano «esso», secondo la teoria psicoanalitica di Sigmund Freud è quella istanza intrapsichica che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ricordare un avvenimento lontano : ricordare; avvenimento; lontano; Biglietti adesivi per ricordare ; Foglietti per ricordare ; Noto gioco di carte di cui ricordare la posizione; Oggetti di cui non si riesce a ricordare il nome; Caso da ricordare ; Un avvenimento improvviso e spiacevole; Lo desta un avvenimento sensazionale; Un avvenimento recente; avvenimento recentissimo; Si dice che la fa un avvenimento straordinario; lontano nel tempo e nello spazio; È situato lontano dalla zona costiera; Uno spuntino lontano da pranzo e cena; Il lontano West; lontano distante da me;

Cerca altre Definizioni