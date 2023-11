La definizione e la soluzione di: Raccogliere in un insieme unitario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CONGLOBARE

Significato/Curiosita : Raccogliere in un insieme unitario

Propri versi per un pubblico che non li avrebbe intesi, «raccogliere ed esporre io le mie poesie in un libretto a prezzo come in un bordello, e abbandonarle... Paradiso perduto (titolo originale: Paradise Lost) è un poema epico in versi sciolti (blank verse) di John Milton del 1667. Racconta l'episodio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Raccogliere in un insieme unitario : raccogliere; insieme; unitario; Lo è la frutta non ancora pronta da raccogliere ; raccogliere francobolli o monete; Spargere per raccogliere ; Strumento per raccogliere piccoli animali o pesci; Trarre raccogliere ; insieme di più fili attorti; insieme omogeneo di colori; L insieme delle funi a bordo; L insieme delle prerogative che sono garantite ai cittadini; insieme di edifici contigui; Molteplice, non unitario ;

Cerca altre Definizioni