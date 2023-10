Lo è la frutta non ancora pronta da raccogliere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la frutta non ancora pronta da raccogliere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ACERBA

L'Acerba è un poema di Cecco d'Ascoli composto di 4.865 endecasillabi in sestine (che l'autore chiama "mosse").

