La definizione e la soluzione di: Si può trapiantare negli istituti oftalmici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : CORNEA

negri istituto oftalmici" /> La cornea (pronuncia: /'krnea/) è una membrana trasparente convessa anteriormente che costituisce la porzione anteriore della tonaca fibrosa del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

