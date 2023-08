Si trapianta in oculistica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trapianta in oculistica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CORNEA

Significato/Curiosità : Si trapianta in oculistica

Il trapianto di cornea è un intervento chirurgico eseguito in campo oculistico che comporta la sostituzione di una cornea danneggiata o malata con una cornea sana proveniente da un donatore. La cornea è lo strato trasparente situato all’anteriore dell’occhio che contribuisce all’effettiva messa a fuoco della luce sulla retina. Il trapianto di cornea viene utilizzato per trattare una serie di condizioni oculari, tra cui cheratocono, cicatrici corneali, distrofie corneali e altre patologie che possono causare compromissione della vista. Durante il trapianto, il tessuto corneale del donatore viene prelevato e sostituito con precisione sulla superficie dell’occhio del paziente attraverso un intervento chirurgico delicato. La procedura può migliorare drasticamente la visione e la qualità della vita del paziente, consentendo di ripristinare la trasparenza e la funzionalità della cornea.

