La definizione e la soluzione di: Il prodigio del 1263 in memoria del quale venne istituito il Corpus Domini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 17 lettere : MIRACOLO DI BOLSENA

Significato/Curiosita : Il prodigio del 1263 in memoria del quale venne istituito il corpus domini

Eletti dall'arengo, gestivano il potere esecutivo e giudiziario. le prime leggi risalgono al 1263. nel secolo xv venne creato il consiglio grande e generale... Il miracolo eucaristico di Bolsena sarebbe avvenuto nel 1263 nell'omonima cittadina: mentre un sacerdote stava celebrando la messa, al momento della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

