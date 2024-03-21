Istituito inventato nei cruciverba: la soluzione è Creato

Sara Verdi | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Istituito inventato' è 'Creato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CREATO

Non fermarti alla soluzione! Conosci Creato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Creato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Governo istituito nel corso della Rivoluzione francesePremio per scrittori istituito nel 1962Territorio canadese degli Inuit istituito nel 1999Il primo ottico fu inventato a fine 700Ente istituito per promuovere le attività economiche

Soluzione Istituito inventato - Creato

La definizione "Istituito inventato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 6 lettere della soluzione Creato:
C Como
R Roma
E Empoli
A Ancona
T Torino
O Otranto

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.