La definizione e la soluzione di: Si presenta al Festival di Cannes. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 4 lettere : FILM

Significato/Curiosita : Si presenta al festival di cannes

Il festival di cannes è un festival cinematografico che si svolge annualmente, a maggio, per la durata di due settimane, al palais des festivals et des... Un film (in Italiano anche pellicola oppure in alcune parti d'Italia cinema), è un'opera d'arte visiva che simula esperienze e comunica in altro modo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

