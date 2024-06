La TV ne trasmette molti

: Queste immagini sono generalmente accompagnate da suoni e, più raramente, da altre stimolazioni sensoriali. Un film (in Italiano anche pellicola oppure in alcune parti d'Italia cinema), è un'opera d'arte visiva che simula esperienze e comunica in altro modo idee, storie, percezioni, sentimenti, bellezza o atmosfera attraverso l'uso di immagini in movimento. Una serie di immagini che, dopo essere state registrate su uno o più supporti cinematografici e una volta proiettate su uno schermo, creano l'illusione di un'immagine in movimento.

Tedesco: Sostantivo: Film m (pl.: Filme) . (arte) film. (per la fotocamera) pellicola. (ramo) cine, cinema. (sottile strato) film. Sillabazione: lemma non sillababile . Pronuncia: IPA: /flm/ Ascolta la pronuncia : Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: vedi film . Parole derivate: filmen. Tam Laura, dizionario tedesco-italiano, edizione online. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, edizione online su dwds.